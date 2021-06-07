Жириновский объяснил, сколько детей должно быть в российских семьях

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы в семье был всего один ребёнок.

По его мнению, благодаря этому рост населения на планете остановится.

«Нас будет не семь миллиардов, а 6-5-4-3-2-1. Может быть, 500 миллионов и будут жить хорошо на Земле», - отметил лидер ЛДПР.

Жириновский добавил, что политика стимулирования рождаемости приведёт к тому, что в середине 21 века на планете будет 10 миллиардов человек, из-за чего увеличится количество вредных выбросов, разгорятся вооружённые конфликты, миллионы людей будут голодать и бедствовать.

Ранее стало известно, что власти Китая намерены разрешить семьям иметь троих детей, сообщает RT. В заявлении по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии КНР говорится, что в стране в последние годы ускорился процесс старения населения.

