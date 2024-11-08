Депутат Рады Шевченко: Зеленскому пора начинать диалог
8 ноября 202404:29
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать диалог ради завершения конфликта, сообщает RT со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Евгения Шевченко.
По его словам, «страна важнее личных амбиций». Парламентарий считает, что в худшем для президента случае Запад может избавиться от него.
Ранее Зеленский отказался от посредников в организации переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru