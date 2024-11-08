Депутат Рады Шевченко: Зеленскому пора начинать диалог

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать диалог ради завершения конфликта, сообщает RT со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Евгения Шевченко.

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По его словам, «страна важнее личных амбиций». Парламентарий считает, что в худшем для президента случае Запад может избавиться от него.

Ранее Зеленский отказался от посредников в организации переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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