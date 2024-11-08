Трамп не исключил переговоры с Путиным
8 ноября 202400:30
Избранный президентом США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC допустил, что проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным.
«Я думаю, мы поговорим», – заявил политик. По его словам, с объявления предварительных результатов выборов с ним связались около 70 мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru