Трамп не исключил переговоры с Путиным

Избранный президентом США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC допустил, что проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным.

В Кремле не исключили контактов Путина с Трампом до инаугурации

«Я думаю, мы поговорим», – заявил политик. По его словам, с объявления предварительных результатов выборов с ним связались около 70 мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин

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