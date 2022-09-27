«Газпром» отвергает требования «Нафтогаза» в арбитраже по неполной оплате транзита

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» отказался признавать требования государственной украинской компании «Нафтогаз Украины» по иску в арбитражном суде в связи с неполной оплатой транзита газа в Европу.

Об этом концерн РФ поставил в известность Секретариат Международного арбитражного суда при Международной торговой палате в столице Франции. Аналогичная информация направлена действующему главе «Нафтогаза».

Как подчеркнули в «Газпроме», не оказанные украинской стороной услуги не будут оплачиваться в соответствии с правилами. В концерне напомнил, что «Нафтогаз» решил отказаться от своих обязательств по транзиту голубого топлива через газоизмерительную станцию «Сохрановка». В таком случае платежи за транзит приостанавливаются даже при заявлении о форс-мажоре.

Украинская госкомпания объяснила отказ тем, что не может контролировать пограничную компрессорную станцию «Новопсков» на территории Луганской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». «Нафтогаз» 9 сентября подал иск к «Газпрому» из-за неполной оплаты транзита газа.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Транзит ГазаНафтогазГазпром
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