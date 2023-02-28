Депутат Рады ожидает, что наступление ВСУ начнется через Мелитополь и Бердянск

Наиболее вероятным направлением контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать Мелитополь и Бердянск. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Роман Костенко в интервью изданию «РБК-Украина».

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Он отметил, что Мелитополь и Бердянск являются «коридором», по которому необходимо двигаться. При этом, по словам Костенко, на данный момент внимание нужно сосредоточить на восточном направлении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с НСН отметил, что первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, а также будет поставлена западная военная техника.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:РоссияУкраина
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