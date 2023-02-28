Депутат Рады ожидает, что наступление ВСУ начнется через Мелитополь и Бердянск

Он отметил, что Мелитополь и Бердянск являются «коридором», по которому необходимо двигаться. При этом, по словам Костенко, на данный момент внимание нужно сосредоточить на восточном направлении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с НСН отметил, что первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, а также будет поставлена западная военная техника.

