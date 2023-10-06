Депутат Рады обозвал коллегу петухом и порвал ему штаны
Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Николай Тищенко подрались во время обсуждения оборонного бюджета Украины. Видео с последствиями конфликта политиков опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Во время потасовки Тищенко назвал коллегу петухом, попытался отнять у него телефон и порвал его штаны. Позже в своем Telegram-канале Гончаренко опубликовал фотографию испорченной одежды, уточнив, что брюки были порваны не зубами.
Накануне Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив о критической ситуации на фронте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru