Депутат Рады обозвал коллегу петухом и порвал ему штаны

Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Николай Тищенко подрались во время обсуждения оборонного бюджета Украины. Видео с последствиями конфликта политиков опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Во время потасовки Тищенко назвал коллегу петухом, попытался отнять у него телефон и порвал его штаны. Позже в своем Telegram-канале Гончаренко опубликовал фотографию испорченной одежды, уточнив, что брюки были порваны не зубами.

Накануне Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив о критической ситуации на фронте.

