Депутат Рады нашла способ провести выборы в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец заявила, каким образом можно было бы провести выборы в Крыму, который с 2014 года по результата референдума стал российским.

Парламентарий предложила поставить «специальные точки» для голосования на границе полуострова. Об этом она заявила в эфире телеканала ATR, передает РЕН ТВ.

Однако Мошенец подчеркнула, что не вполне понимает, что делать дальше с результатами таких выборов – имплементировать ее на полуострове на данный момент невозможно.

«Мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно», – цитирует депутата Рады РИА ФАН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о намерении провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.