Депутат Рады нашла способ провести выборы в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец заявила, каким образом можно было бы провести выборы в Крыму, который с 2014 года по результата референдума стал российским.
Парламентарий предложила поставить «специальные точки» для голосования на границе полуострова. Об этом она заявила в эфире телеканала ATR, передает РЕН ТВ.
Однако Мошенец подчеркнула, что не вполне понимает, что делать дальше с результатами таких выборов – имплементировать ее на полуострове на данный момент невозможно.
«Мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно», – цитирует депутата Рады РИА ФАН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о намерении провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.
Ранее идея президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму подверглась критике со стороны украинского генерал-лейтенанта Геннадия Москаля. В эфире телеканала «112. Украина» он назвал полуостров составной частью России.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН объяснил, почему Зеленский собрался проводить «выборы в Крыму».
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