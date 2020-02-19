Украинский генерал признал потерю Крыма

19 февраля 202017:57

Идея президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму подверглась критике со стороны украинского генерал-лейтенанта Геннадия Москаля. Как пишет РИА Новости, в эфире телеканала «112. Украина» он назвал полуостров составной частью России.

Москаля возмутило и предложение Зеленского о совместном патрулировании границы страны в Донбассе украинскими военными, ополченцами, а также сотрудниками ОБСЕ. По мнению генерал-лейтенанта, это невозможно, как и проведение выборов на полуострове.

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Как напоминает НСН, ранее во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины заявил о намерении провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН напомнил, что идеи о референдуме по поводу государственного статуса Украины и в частности таких территорий как ЛНР и ДНР высказывали различные политологи и эксперты. Киев по-прежнему считает Крым собственной территорией, поэтому эксперт назвал заявление главы государства об украинских выборах на полуострове логичным.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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