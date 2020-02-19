Украинский генерал признал потерю Крыма

Как напоминает НСН, ранее во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины заявил о намерении провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН напомнил, что идеи о референдуме по поводу государственного статуса Украины и в частности таких территорий как ЛНР и ДНР высказывали различные политологи и эксперты. Киев по-прежнему считает Крым собственной территорией, поэтому эксперт назвал заявление главы государства об украинских выборах на полуострове логичным.

