Электроснабжение Энергодара восстановлено после атаки ВСУ
Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области, нарушенное в результате атаки ВСУ, было восстановлено. Город снова получает энергию от Запорожской АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
По ее словам, обстрел города прекратился полчаса назад.
Яшина также рассказала, что территория Запорожской АЭС не пострадала, на станции сохраняется нормальный режим работы, и обстановка вокруг станции стабильная.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу реки Днепр возле города Энергодар. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности атомная станция, на которой функционируют шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года эта электростанция перешла в собственность России, передает «Радиоточка НСН».
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