Электроснабжение Энергодара восстановлено после атаки ВСУ

Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области, нарушенное в результате атаки ВСУ, было восстановлено. Город снова получает энергию от Запорожской АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, обстрел города прекратился полчаса назад.

В Энергодаре отключилось электричество после атаки дрона

Яшина также рассказала, что территория Запорожской АЭС не пострадала, на станции сохраняется нормальный режим работы, и обстановка вокруг станции стабильная.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу реки Днепр возле города Энергодар. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности атомная станция, на которой функционируют шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года эта электростанция перешла в собственность России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУАЭСЗапорожье

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