Электроснабжение Энергодара восстановлено после атаки ВСУ

Электроснабжение города Энергодар в Запорожской области, нарушенное в результате атаки ВСУ, было восстановлено. Город снова получает энергию от Запорожской АЭС. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, обстрел города прекратился полчаса назад.