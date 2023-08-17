Депутат Рады допустил всеобщую мобилизацию на Украине

Как отметил парламентарий, существует четыре очереди мобилизации, последняя предполагает, что в зону боевых действий будут отправлены все мужчины.

«Мы находимся на второй очереди ... Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года. — НСН)», — заявил Чернев.

Парламентарий добавил, что защищать страну — «обязанность каждого мужчины».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток, напоминает RT.

