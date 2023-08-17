Депутат Рады допустил всеобщую мобилизацию на Украине
Всеобщую мобилизацию могут объявить на Украине, если стране будет грозить «потеря государственности». Об этом заявил депутат Верховной рады, зампред комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью порталу «Новости.LIVE».
Как отметил парламентарий, существует четыре очереди мобилизации, последняя предполагает, что в зону боевых действий будут отправлены все мужчины.
«Мы находимся на второй очереди ... Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года. — НСН)», — заявил Чернев.
Парламентарий добавил, что защищать страну — «обязанность каждого мужчины».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru