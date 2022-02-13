В МИД РФ назвали цель заявлений Запада о «вторжении» Москвы на Украину

Целью западного истерического припадка о «нападении» Москвы на Украину 16 февраля является провокация, сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Какая цель у этой истерики — нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации», — заявила дипломат. Она отметила, что провокация стартовала давно, со времен начала украинского конфликта, «контролируемого США», и то, что происходит сейчас, просто легло на подготовленную почву.

Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Мид РФМария Захарова
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