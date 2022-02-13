В МИД РФ назвали цель заявлений Запада о «вторжении» Москвы на Украину
Целью западного истерического припадка о «нападении» Москвы на Украину 16 февраля является провокация, сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Какая цель у этой истерики — нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации», — заявила дипломат. Она отметила, что провокация стартовала давно, со времен начала украинского конфликта, «контролируемого США», и то, что происходит сейчас, просто легло на подготовленную почву.
Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,9 млн+0 / сут.
Умерли
340 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
11,1 млн+0 / сут.
- Захарова: Западные инструкторы выполнили на Украине какую-то миссию
- Эксперт рассказал, чем могли обстрелять подлодку США в российских водах
- В МИД РФ назвали цель заявлений Запада о «вторжении» Москвы на Украину
- В Москве и области продлен «желтый» уровень погодной опасности
- Путин и Байден не затрагивали ситуацию с американской подлодкой у острова Уруп
- Путин и Байден разговаривают по телефону
- После сбоя на платформе «Электронная Москва» подразделения ГИБДД примут всех клиентов
- Военные применили спецсредства против подводную лодки США в территориальных водах России
- Онищенко: Отца Алисы Тепляковой следует привлечь к уголовной ответственности
- В Казахстане расследуют более 3000 уголовных дел после беспорядков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru