В МИД РФ назвали цель заявлений Запада о «вторжении» Москвы на Украину

«Какая цель у этой истерики — нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации», — заявила дипломат. Она отметила, что провокация стартовала давно, со времен начала украинского конфликта, «контролируемого США», и то, что происходит сейчас, просто легло на подготовленную почву.

Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.

