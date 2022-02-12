Зеленский призвал предоставить доказательства планируемой агрессии России 16 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить данные о возможном вторжении России на Украину 16 февраля. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что в информационном пространстве сегодня очень много информации о полномасштабной войне со стороны России.
«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — заявил Зеленский.
Зеленский также подчеркнул, что на Украине знают о возможных рисках вторжения и призвал Украину быть готовой к любым шагам «с любой границы», пишет Газета.ru.
Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.
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