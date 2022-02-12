Зеленский призвал предоставить доказательства планируемой агрессии России 16 февраля

Зеленский подчеркнул, что в информационном пространстве сегодня очень много информации о полномасштабной войне со стороны России.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — заявил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что на Украине знают о возможных рисках вторжения и призвал Украину быть готовой к любым шагам «с любой границы», пишет Газета.ru.

Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.

