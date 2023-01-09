Депутат Рады анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС весной

Депутат отметила, что в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Украинский лидер выразил надежду, что при председательстве Швеции в Совете ЕС Киев сможет начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

