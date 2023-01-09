Депутат Рады анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС весной

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщила депутат украинского парламента от группы «Доверие» Лариса Билозир.

Она также заявила, что Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу.

Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Депутат отметила, что в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Украинский лидер выразил надежду, что при председательстве Швеции в Совете ЕС Киев сможет начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры