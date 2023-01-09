Депутат Рады анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщила депутат украинского парламента от группы «Доверие» Лариса Билозир.
Она также заявила, что Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу.
Депутат отметила, что в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Украинский лидер выразил надежду, что при председательстве Швеции в Совете ЕС Киев сможет начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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