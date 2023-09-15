Депутат Картаполов заявил, что мобилизованные вернутся после окончания СВО

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания спецоперации на Украине, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Лентой.ру».

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По его словам, военнослужащие, находящиеся на территории Украины, ходят в отпуска, которые им положены за каждые полгода службы.

Парламентарий уточнил, что в срок отпуска бойцов не входит время, потраченное на дорогу.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, лица с которыми будут освобождены от службы в армии по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени. В список включили 26 заболеваний, в том числе ВИЧ, гепатиты В и С, сахарный диабет первого типа, эпилепсию, инсульты, болезни сердца, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаМобилизацияСпецоперация

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