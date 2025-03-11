Депутат Картаполов предложил ответить «Орешником» на массированную атаку дронами
На массированную атаку дронов по российским регионам необходимо ответить «Орешником», заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов в Telegram-каналу журналиста кремлевского пула Александра Юнашева.
Лучше запустить «даже не один» снаряд, считает депутат. При этом он отметил, что решение остается за Верховным главнокомандующим.
Умер ещё один пострадавший при массированной атаке дронов ВСУ в Московской области. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает 360.ru. Общее число погибших достигло трёх человек»,
Ранее стало известно, что в ночь на 11 марта силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над Россией, из них 91 - над столичным регионом. Следственный комитет России устанавливает точные места запуска беспилотников с территории Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru