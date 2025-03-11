Депутат Картаполов предложил ответить «Орешником» на массированную атаку дронами

Умер ещё один пострадавший при массированной атаке дронов ВСУ в Московской области. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает 360.ru. Общее число погибших достигло трёх человек»,

Ранее стало известно, что в ночь на 11 марта силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над Россией, из них 91 - над столичным регионом. Следственный комитет России устанавливает точные места запуска беспилотников с территории Украины, передает «Радиоточка НСН».

