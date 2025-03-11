Депутат Картаполов предложил ответить «Орешником» на массированную атаку дронами

На массированную атаку дронов по российским регионам необходимо ответить «Орешником», заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов в Telegram-каналу журналиста кремлевского пула Александра Юнашева.

Лучше запустить «даже не один» снаряд, считает депутат. При этом он отметил, что решение остается за Верховным главнокомандующим.

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Умер ещё один пострадавший при массированной атаке дронов ВСУ в Московской области. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает 360.ru. Общее число погибших достигло трёх человек»,

Ранее стало известно, что в ночь на 11 марта силы ПВО сбили 337 украинских БПЛА над Россией, из них 91 - над столичным регионом. Следственный комитет России устанавливает точные места запуска беспилотников с территории Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаГосдума

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