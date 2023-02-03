Депутат Гусев призвал создать новые виды войск для призыва на спецоперацию
Ученые, инженеры, IT-специалисты могут помочь российской армии в спецоперации на Украине, заявил первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Напишут программу для защиты от вирусов или еще что-то. Они могут служить в кибервойсках», - приводит его слова URA.RU.
По его словам, биологи, например, могут помочь с созданием противоядий от биологического оружия.
Поэтому, отметил Гусев, с некоторых профессий нужно снять бронь на частичную мобилизацию.
При этом Минцифры и профильные ассоциации разрабатывают меры по возвращению IT-специалистов, уехавших за границу – дистанционно сейчас работают порядка 100 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ».
Прозрачный закон о предоставлении брони от призыва в армию может стимулировать IT-специалистов оставаться в стране, заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков ранее в беседе с НСН.
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