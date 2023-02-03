Депутат Гусев призвал создать новые виды войск для призыва на спецоперацию

Ученые, инженеры, IT-специалисты могут помочь российской армии в спецоперации на Украине, заявил первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Напишут программу для защиты от вирусов или еще что-то. Они могут служить в кибервойсках», - приводит его слова URA.RU.



По его словам, биологи, например, могут помочь с созданием противоядий от биологического оружия.