«Восполним за пять лет»: Повышение налогов не вернет айтишников в страну

Прозрачный закон о предоставлении брони от призыва в армию может стимулировать IT-специалистов оставаться в стране, запрет «удаленки» и повышение НДФЛ приведут к обратному эффекту, заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с НСН.

Минцифры и профильные ассоциации разрабатывают меры по возвращению IT-специалистов, уехавших за границу – дистанционно сейчас работают порядка 100 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ». В качестве стимула предлагают гарантировать бронь от призыва в армию, но предлагаются и варианты с запретом «удалёнки» и повышением НДФЛ до 30%. Крюков объяснил, почему в нынешней ситуации запреты не сработают.

«На самом деле бронь уже есть, непонятно, как этот закон работает, работают ли эти «списки», которые передаются. Бронь могут получать только айтишники, которые имеют профильное образование, но на рынке очень большое количество специалистов не имеют такого образования. Если закон будет прозрачный и будет соблюдаться, это поможет стимулировать айтишников оставаться в стране. Если дать возможность спокойно работать, многие будут возвращаться», - отметил он.

По его словам, повышение налогов для уехавших за границу или запрет работать удаленно лишь усугубят ситуацию, поставив под удар не только работников, но и IT-компании.