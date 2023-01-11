«Восполним за пять лет»: Повышение налогов не вернет айтишников в страну
Операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков завил НСН, что «прозрачная» бронь от призыва в армию может стимулировать специалистов оставаться в стране.
Прозрачный закон о предоставлении брони от призыва в армию может стимулировать IT-специалистов оставаться в стране, запрет «удаленки» и повышение НДФЛ приведут к обратному эффекту, заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с НСН.
Минцифры и профильные ассоциации разрабатывают меры по возвращению IT-специалистов, уехавших за границу – дистанционно сейчас работают порядка 100 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ». В качестве стимула предлагают гарантировать бронь от призыва в армию, но предлагаются и варианты с запретом «удалёнки» и повышением НДФЛ до 30%. Крюков объяснил, почему в нынешней ситуации запреты не сработают.
«На самом деле бронь уже есть, непонятно, как этот закон работает, работают ли эти «списки», которые передаются. Бронь могут получать только айтишники, которые имеют профильное образование, но на рынке очень большое количество специалистов не имеют такого образования. Если закон будет прозрачный и будет соблюдаться, это поможет стимулировать айтишников оставаться в стране. Если дать возможность спокойно работать, многие будут возвращаться», - отметил он.
По его словам, повышение налогов для уехавших за границу или запрет работать удаленно лишь усугубят ситуацию, поставив под удар не только работников, но и IT-компании.
«Что касается повышения налогов, это вызовет обратный эффект, это возложат на сами компании, компании этим не хотят заниматься. Также ребята не будут готовы терять в заработке, возможно, отток будет еще больше. Наши специалисты будут переходить в зарубежные компании. Многие уехали в Казахстан, Армению, Грузию, открывают там ИП и продолжают работать. Запрет на удаленку – это тоже тонкий момент. Есть профессии, где просто не нужно присутствие в офисе, это удар по компаниям, которые работают в таком режиме, это больше коснется не разработчиков, а IT-компаний», - объяснил собеседник НСН.
При этом нехватка специалистов очевидна на фоне высокого спроса на западные аналоги различных сервисов, качество разработки снизится, добавил Крюков.
«Потребность в айтишниках есть, сферы освобождаются, требуются аналоги сервисов, спрос большой, ребята нужны и нужно много. Восполнить потери мы можем, у нас хорошая теоретическая подготовка, но остановился обмен опытом – это плохо для пользователей и для государства. Лет на пять качество разработки снизится», - заключил эксперт.
IT-специалисты не вернулись на российский рынок после завершения частичной мобилизации, отрасль по-прежнему испытывает острый дефицит кадров, говорил НСН ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков.
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