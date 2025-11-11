Депутат Госдумы пообещал ответ Украине и Великобритании за попытку угона МиГ-31
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина и Великобритания понесут ответственность за попытку угона российского истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом он заявил в комментарии NEWS.ru.
По словам парламентария, если бы украинской военной разведке удалось осуществить задуманное, последствия могли бы быть серьезными. Колесник подчеркнул, что Россия «уже привыкла к подобным провокациям» и способна их предотвратить.
Он также добавил, что Москва готова ответить Киеву «на поле боя» и предупредил, что и Лондон не останется без последствий.
Депутат отметил, что британские и украинские спецслужбы не могут соперничать с российской контрразведкой и ФСБ, назвав действия Лондона «неадекватными и лишенными здравого смысла». Колесник заключил, что британская разведка «ослабла» и утратила способность к трезвым решениям, передает «Радиоточка НСН».
