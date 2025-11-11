Депутат Госдумы пообещал ответ Украине и Великобритании за попытку угона МиГ-31

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина и Великобритания понесут ответственность за попытку угона российского истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом он заявил в комментарии NEWS.ru.

По словам парламентария, если бы украинской военной разведке удалось осуществить задуманное, последствия могли бы быть серьезными. Колесник подчеркнул, что Россия «уже привыкла к подобным провокациям» и способна их предотвратить.