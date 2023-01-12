Депутат Госдумы Хубезов демобилизовался из зоны спецоперации
Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов завершил пребывание в зоне специальной военной операции на Украине. Он демобилизовался по окончании контракта, заявил секретарь генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Как уточнил политик, Хубезов оказался первым народным избранником, который добровольно отправился для участия в СВО, передает RT. По словам Турчака, депутат приобрёл опыт и знания, которые могут быть полезны рабочей группе по вопросам спецоперации, в которой он состоит.
По оценке секретаря генсовета ЕР, за три месяца Дмитрий Хубезов из гражданского стал настоящим военным хирургом. За две недели до демобилизации к нему в госпиталь за несколько километров до линии соприкосновения прибыл его сын в составе бригады Федерального центра медицины катастроф.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», одновременно с Хубезовым отправиться в зону СВО выразил готовность в минувшем сентябре депутаты Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Депутат Госдумы Хубезов демобилизовался из зоны спецоперации
- Продажи новых легковых авто в РФ в 2022 году рухнули на 59 процентов
- Разведка группы «Викинг» ЗВО уничтожила боекомплект наемников в ДНР
- Экс-посол США Салливан: Лавров важен для Кремля
- В ЕП заявили об ускорении работы над десятым пакетом санкций против России
- Тарасова рассказала о динамике состояния фигуриста Костомарова
- В Госдуме призвали создать список артистов, которых лишат госфинансирования
- Генерал Гурулев оценил шансы Украины отбить Соледар
- Россия ввела санкции против 36 представителей Великобритании
- «Не верю!»: Экс-посол США Салливан развеял слухи о «нездоровье» Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru