Депутат Госдумы Хубезов демобилизовался из зоны спецоперации

Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов завершил пребывание в зоне специальной военной операции на Украине. Он демобилизовался по окончании контракта, заявил секретарь генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Как уточнил политик, Хубезов оказался первым народным избранником, который добровольно отправился для участия в СВО, передает RT. По словам Турчака, депутат приобрёл опыт и знания, которые могут быть полезны рабочей группе по вопросам спецоперации, в которой он состоит.

«Полдумы не пошлют!»: Генерал Соболев поддержал снятие брони для депутатов и сенаторов

По оценке секретаря генсовета ЕР, за три месяца Дмитрий Хубезов из гражданского стал настоящим военным хирургом. За две недели до демобилизации к нему в госпиталь за несколько километров до линии соприкосновения прибыл его сын в составе бригады Федерального центра медицины катастроф.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», одновременно с Хубезовым отправиться в зону СВО выразил готовность в минувшем сентябре депутаты Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org/Дмитрий Хубезов
ТЕГИ:МобилизацияДепутатыСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры