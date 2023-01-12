Депутат Госдумы Хубезов демобилизовался из зоны спецоперации

Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов завершил пребывание в зоне специальной военной операции на Украине. Он демобилизовался по окончании контракта, заявил секретарь генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Как уточнил политик, Хубезов оказался первым народным избранником, который добровольно отправился для участия в СВО, передает RT. По словам Турчака, депутат приобрёл опыт и знания, которые могут быть полезны рабочей группе по вопросам спецоперации, в которой он состоит.