«Полдумы не пошлют!»: Генерал Соболев поддержал снятие брони для депутатов и сенаторов

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН поддержал законопроект о снятии брони от частичной мобилизации с депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Инициатива партии Сергея Миронова также предполагает призыв по мобилизации в первую очередь сотрудников Росгвардии, ФСБ, военной прокуратуры и других силовых структур.

«Некоторые депутаты Госдумы уже отправлены в Вооруженные силы, в том числе и по повесткам. Никакой брони быть не должно. Думаю, половину Думы не пошлют на фронт, кворум останется, хотя бы 226 человек, так что ничего страшного», - сказал Соболев.