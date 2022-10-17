«Полдумы не пошлют!»: Генерал Соболев поддержал снятие брони для депутатов и сенаторов
В случае мобилизации в Госдуме останется кворум, так что ничего страшного в призыве депутатов нет, сказал в эфире НСН Виктор Соболев, предложив отправить на Донбасс «лучших из лучших» силовиков.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН поддержал законопроект о снятии брони от частичной мобилизации с депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
Инициатива партии Сергея Миронова также предполагает призыв по мобилизации в первую очередь сотрудников Росгвардии, ФСБ, военной прокуратуры и других силовых структур.
«Некоторые депутаты Госдумы уже отправлены в Вооруженные силы, в том числе и по повесткам. Никакой брони быть не должно. Думаю, половину Думы не пошлют на фронт, кворум останется, хотя бы 226 человек, так что ничего страшного», - сказал Соболев.
Депутат от КПРФ также поддержал идею призывать силовиков, высказав мнение, что на новых территориях РФ должны работать «лучшие из лучших».
«Военных прокуроров призывать никуда не надо, их просто переведут на новые территории Российской Федерации, где они развернут свою плановую работу. Конечно, они там нужны, как и Росгвардия для контроля освобожденных территорий и борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Наверное, не вооруженные силы должны заниматься этим в своем глубоком тылу. Что касается органов Росгвардии, военной прокуратуры, МВД, они там должны быть обязательно сформированы. И, конечно, наши федеральные ведомства должны туда выделить лучших из лучших специалистов, грамотных и исполнительных, которые смогут наладить нормальную жизнь в новых субъектах РФ», - заключил собеседник НСН.
В конце сентября 49-летний депутат Госдумы и известный в прошлом боксер Николай Валуев сообщил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации.
Ранее секретарь генсовета «Единой России » Андрей Турчак говорил, что первыми четырьмя депутатами-единороссами, попросившимися на Донбасс, оказались Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Сергей Сокол.
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