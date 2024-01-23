Депутат Европарламента обвинил Германию в медлительности в поддержке Украины
Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер обвинил Германию в медлительности и нерешимости в вопросе поддержки Украины. Его слова приводит ТАСС.
Во время визита в Киев вебер раскритиковал немецкие власти, а также вспомнил о дискуссии вокруг поставок ФРГ крылатых ракет Taurus.
По его мнению, Германия слишком долго принимает решения, учитывая ограниченное количество решений в немецком правительстве. Он добавил, что поставки Taurus Киеву уже давно должны были начаться.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что для Евросоюза капитуляция Украины на поле боя равносильна проигрышу Запада в противостоянии с Россией. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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