Депутат Европарламента обвинил Германию в медлительности в поддержке Украины

Во время визита в Киев вебер раскритиковал немецкие власти, а также вспомнил о дискуссии вокруг поставок ФРГ крылатых ракет Taurus.

По его мнению, Германия слишком долго принимает решения, учитывая ограниченное количество решений в немецком правительстве. Он добавил, что поставки Taurus Киеву уже давно должны были начаться.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что для Евросоюза капитуляция Украины на поле боя равносильна проигрышу Запада в противостоянии с Россией. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

