«Настрой на опасность»: Германия ждет атаки РФ, Москва отвергает «нападение»

«Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия – ред. НСН)», - указал Писториус и подчеркнул, что ФРГ должна «активно использовать» следующие три-пять лет, чтобы вооружиться.

РОССИЯ ОТВЕРГАЕТ «НАПАДЕНИЕ»

Так, 15 января таблоид Bild сообщил о подготовке в Берлине к сценарию войны России и НАТО. Автор статьи сослался на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ, где сказано, что Москва якобы могла бы атаковать восточный фланг НАТО в 2025 году. Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

В немецком Минобороны не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, однако позже заявили, что рассмотрение различных сценариев являются «частью повседневной рутины».

Российские власти поспешили опровергнуть данные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать статью Bild и отметил, что издание публикует «утки».

«Последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных "уток"», - говорил официальный представитель Кремля.

В свою очередь на публикацию издания отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая с иронией сравнила материал таблоида с «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». При этом еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что у РФ нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО. По словам главы государства, Москва также не хочет портить отношения с государствами альянса.