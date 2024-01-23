«Настрой на опасность»: Германия ждет атаки РФ, Москва отвергает «нападение»
Берлин заявил, что намерен активно вооружаться, опасаясь нападения России на НАТО. Между тем Путин отверг опасения ФРГ и отметил, что Запад «искусственно» создает себе проблемы.
Берлину нужно осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.
«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда», - сказал Писториус.
Он отметил, что Германия вместе с союзниками по НАТО уже начала готовиться к возможной войне с Россией. По словам Писториуса, с этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет «полностью боеспособна».
«Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия – ред. НСН)», - указал Писториус и подчеркнул, что ФРГ должна «активно использовать» следующие три-пять лет, чтобы вооружиться.
РОССИЯ ОТВЕРГАЕТ «НАПАДЕНИЕ»
Так, 15 января таблоид Bild сообщил о подготовке в Берлине к сценарию войны России и НАТО. Автор статьи сослался на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ, где сказано, что Москва якобы могла бы атаковать восточный фланг НАТО в 2025 году. Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
В немецком Минобороны не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, однако позже заявили, что рассмотрение различных сценариев являются «частью повседневной рутины».
Российские власти поспешили опровергнуть данные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать статью Bild и отметил, что издание публикует «утки».
«Последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных "уток"», - говорил официальный представитель Кремля.
В свою очередь на публикацию издания отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая с иронией сравнила материал таблоида с «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». При этом еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что у РФ нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО. По словам главы государства, Москва также не хочет портить отношения с государствами альянса.
«Они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», - говорил президент.
КИБЕРАТАКИ И РАКЕТЫ: ЧЕГО ЕЩЕ БОЯТСЯ НА ЗАПАДЕ
Между тем на Западе не прекращают обсуждать тему возможного нападения России на НАТО. Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 23 января описал сценарий потенциального конфликта РФ с Североатлантическим альянсом, пишет Daily Mail. По его мнению, конфликт может развернуться до 2044 года.
По словам Ходжеса, первый этап конфликта включает в себя кибератаки, которые приведут к сбоям, в том числе с поставками, а также ракетную атаку для нанесения ущерба ключевым военным и инфраструктурным объектам в Восточной Европе и за ее пределами.
Второй этап, указал Ходжес, будет включать в себя нападение с суши и с воздуха. В одном из сценариев, по его словам, Москва может использовать блокировку Сувалкского коридора. Ходжес утверждает, что, как и Белоруссия, этот коридор может стать «стартовой площадкой» для следующего этапа наступления. Третий этап — это переброска солдат, танков под управлением искусственного интеллекта, а также спецназа для атаки на одну из стран Балтии на восточном фланге НАТО, говорит отставной генерал.
При этом на четвертом этапе, по мнению Ходжеса, российский флот якобы попытается взять под контроль Северную Атлантику.
Тем временем в Госдуме РФ не исключили, что прямой вооруженный конфликт России и НАТО возможен, но только если альянс сам его спровоцирует. Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что конфликт возможен лишь в случае, если НАТО продолжит свою политику экспансивного расширения, а также открыто нападет на РФ или одну из ее стран-союзников.
«Вот тогда они получат то, чего опасаются», - говорил Картаполов в интервью «Парламентской газете».
Ранее командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен в интервью De Telegraaf также заявил, что страна должна быть готова к возможному военному конфликту с Россией. По его словам, Нидерландам необходимо последовать примеру стран Балтии и Финляндии, для которых подготовка является разумной, так как они граничат с РФ, передает «Радиоточка НСН».
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