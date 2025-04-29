Зрители ушли с постановки «Вишневый сад» в театре Риги, сочтя ее русофобской

Большинство зрителей спектакля «Вишневый сад» в Риге ушли из зала сразу после начала спектакля, так как сочли его русофобской, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Уточняется, что на сцене во время действия стояла постоянно работающая мясорубка, в которой прокручивали вишню, из-за чего создавался эффект текущей крови.

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По данным Telegram-канала, так режиссер хотел донести, что «культурные люди России засиделись в вишневом саду и не заметили, как вишневый сок превратился в кровь».

Режиссером спектакля выступил Виестурс Кайриш.

Ранее стало известно, что Московский художественный театр имени А.П. Чехова 8 мая представит премьеру спектакля «Двадцать дней без войны», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рижский русский театр Михаила Чехова
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