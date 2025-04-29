Зрители ушли с постановки «Вишневый сад» в театре Риги, сочтя ее русофобской

Большинство зрителей спектакля «Вишневый сад» в Риге ушли из зала сразу после начала спектакля, так как сочли его русофобской, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Уточняется, что на сцене во время действия стояла постоянно работающая мясорубка, в которой прокручивали вишню, из-за чего создавался эффект текущей крови.