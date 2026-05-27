Россиянам назвали налоговые вычеты, которые нельзя игнорировать

Она напомнила, что есть вычет за обучение, который можно получить не только за высшее образование, но при посещении курсов повышения квалификации, онлайн-обучение и за занятия для детей в лицензированных организациях. Можно вернуть и часть денег, потраченных на занятия спортом в фитнес-клубах и секциях, входящих в утверждённый государством перечень.

Также вычет можно получить за медуслуги, в том числе анализы, диагностику, стоматологию и ряд косметологических процедур. Главное условие - наличие медицинских показаний и лицензия у клиники.

Кроме того, существуют инвестиционные вычеты, вычет за страхование жизни при долгосрочных договорах или возврат части средств при добровольных пенсионных взносах, указала эксперт.

«В сумме это легко доходит до 30–70 тысяч рублей в год, которые чаще всего остаются невостребованными», — заключила Трофименко.

Ранее экономист, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил «Радиоточке НСН», что налоговые вычеты за покупку жилья должны быть увеличены, так как это стимулирует потребителей и выравнивает ситуацию на фоне роста цен и налогов.

