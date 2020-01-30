«День без газа наступает». На Украине рассказали об истощении месторождений

«Потребление газа не растет, оно значительно сократилось по сравнению с домайданными временами, в связи с утратой целых отраслей промышленности и миллионов жителей, которые разъехались в разные стороны, это дает возможность, так сказать, сэкономить на газе. Хотя, конечно, это не экономия, это неприятный показатель, говорящий об утрате производственных мощностей в стране. Власти могли бы заниматься разведкой новых месторождений, развивать собственную добычу, но они проедали все, что могли, не заботясь о том, что будет завтра. Вот это завтра постепенно наступает. Из-за того, что нет населения и промышленности, нет потребности в увеличении объема потребления и закупки. Да и в принципе они проводят линию далеко не в соответствии с интересами населения. Происходит четкая отработка заказа, многое делается в интересах Соединенных Штатов», - добавил он.

20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа, а 30 декабря продлили соглашение по транзиту в Европу на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через украинскую территорию пройдет 65 млрд куб. м газа, а последующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 млрд куб. м.

