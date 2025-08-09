СУСК РФ: В Башкирии при взрыве на заводе пострадали 36 человек

При взрыве на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке пострадали 36 человек. Об этом говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Башкирии.

До этого в региональном Минздраве сообщили о 27 пострадавших. Отмечается, что 22 из них госпитализированы, при этом точное количество получивших травмы еще устанавливается. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов также рассказал, что 21 пострадавший находится в отделение реанимации и интенсивной терапии.