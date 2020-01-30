На Украине истощены месторождения газа. А есть ли новые?

Дочерняя компания «Нафтогаза» заявила об истощении крупнейших месторождений газа, в том числе Яблуновского, Ефремовского, Мелеховскогона 79-90%. Впрочем, пессимизма в этих словах нет, потому что «Укргазодобыча» инвестирует средства в поиск новых ресурсов.

«По данным компании, за прошлый год удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров голубого топлива», — пишет РИА «Новости».

Но насколько можно верить подобным заявлениям «Нафтогаза»? В 2018 году перед президентскими выборами на Украине в СМИ написали, что в Харьковской области открыто месторождение газа. И его запасы составляют 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы - более двух миллиардов кубометров.

Впрочем, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН усомнился в правдивости подобных заявлений.

«Перед каждыми выборами на Украине что-то находят. Уже находили золото, теперь начали находить новые запасы газа, нефти, бриллиантов. Сначала шли разговоры о сланцевом газе, теперь природный открывают. Еще очень важно, чтобы газ горел», - добавил он.