На Украине истощены месторождения газа. А есть ли новые?

30 января 202009:02
Наталья Шатова

Дочерняя компания «Нафтогаза» заявила об истощении крупнейших месторождений газа, в том числе Яблуновского, Ефремовского, Мелеховскогона 79-90%. Впрочем, пессимизма в этих словах нет, потому что «Укргазодобыча» инвестирует средства в поиск новых ресурсов.

«По данным компании, за прошлый год удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров голубого топлива», — пишет РИА «Новости».

Но насколько можно верить подобным заявлениям «Нафтогаза»? В 2018 году перед президентскими выборами на Украине в СМИ написали, что в Харьковской области открыто месторождение газа. И его запасы составляют 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы - более двух миллиардов кубометров.

Впрочем, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН усомнился в правдивости подобных заявлений.

«Перед каждыми выборами на Украине что-то находят. Уже находили золото, теперь начали находить новые запасы газа, нефти, бриллиантов. Сначала шли разговоры о сланцевом газе, теперь природный открывают. Еще очень важно, чтобы газ горел», - добавил он.

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Не исключено, что нынешние заявления об открытии месторождений также останутся лишь на бумаге. Первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских считает, что без закупок газа Украина не выдержит этот сезон. Единственный вариант - закупать топливо в России.

20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа, а 30 декабря продлили соглашение по транзиту в Европу на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через украинскую территорию пройдет 65 млрд куб. м газа, а последующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 млрд куб. м.

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ФОТО: РИА Новости
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