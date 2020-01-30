На Украине истощены месторождения газа. А есть ли новые?
Дочерняя компания «Нафтогаза» заявила об истощении крупнейших месторождений газа, в том числе Яблуновского, Ефремовского, Мелеховскогона 79-90%. Впрочем, пессимизма в этих словах нет, потому что «Укргазодобыча» инвестирует средства в поиск новых ресурсов.
«По данным компании, за прошлый год удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров голубого топлива», — пишет РИА «Новости».
Но насколько можно верить подобным заявлениям «Нафтогаза»? В 2018 году перед президентскими выборами на Украине в СМИ написали, что в Харьковской области открыто месторождение газа. И его запасы составляют 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы - более двух миллиардов кубометров.
Впрочем, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН усомнился в правдивости подобных заявлений.
«Перед каждыми выборами на Украине что-то находят. Уже находили золото, теперь начали находить новые запасы газа, нефти, бриллиантов. Сначала шли разговоры о сланцевом газе, теперь природный открывают. Еще очень важно, чтобы газ горел», - добавил он.
Не исключено, что нынешние заявления об открытии месторождений также останутся лишь на бумаге. Первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских считает, что без закупок газа Украина не выдержит этот сезон. Единственный вариант - закупать топливо в России.
20 декабря Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа, а 30 декабря продлили соглашение по транзиту в Европу на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через украинскую территорию пройдет 65 млрд куб. м газа, а последующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 млрд куб. м.
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