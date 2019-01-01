«Дематюкация языка»: Рада решила защитить мову от мата
В Верховную Раду внесли законопроект «О противодействии сквернословию». Как отмечает «Свободная пресса», текст документа, который должен защитить украинский язык от матерных слов, опубликован на официальном сайте парламента.
Отмечается, что автором инициативы является депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец. Ранее на своей странице в Facebook она уже высказывалась о «дематюкации украинского языка».
В том случае, если законопроект будет принят, под запрет на Украине попадёт использование бранных слов в теле- и радиоэфире, СМИ, в интернете, а также во время публичных выступлений. Нарушители могут быть не только оштрафованы, но и отправлены на общественные работы. Что касается списка нецензурных слов, запрещенных к употреблению, то его должен утвердить кабинет министров Украины.
Ранее НСН писала, что министр культуры России Владимир Мединский выступил против использования в песнях нецензурной лексики. В свою очередь, на президентском совете по культуре и искусству продюсер Игорь Матвиенко предложил использовать специальную маркировку для концертов, на которых музыканты употребляют мат, отмечает РИА Новости.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
- Шойгу: Погибших подводников представят к госнаградам
- Песков: Данные о трагедии с моряками-подводниками не рассекретят
- В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17
- Минздрав рассказал, почему умирают трудоспособные женщины в России