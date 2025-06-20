Ефремов может получить роль в спектакле в театре Михалкова

По его словам, речь идёт о постановке по его фильму «Без свидетелей».

Также Михалков подтвердил, что Ефремов обратился к нему за помощью и будет работать в его театре.

«Я посчитал, что, наверное, у него достаточно было времени, чтобы переосмыслить свою жизнь, поэтому я старался помочь ему», - заключил режиссёр.

Ранее режиссёр Сергей Кальварский заявил, что Ефремов сыграет главную роль в его сериале-антиутопии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

