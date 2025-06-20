Ефремов может получить роль в спектакле в театре Михалкова
Освободившийся по УДО заслуженный артист РФ Михаил Ефремов может сыграть вместе с народной артисткой РФ Анной Михалковой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил художественный руководитель театра «Мастерская 12», народный артист РФ Никита Михалков
По его словам, речь идёт о постановке по его фильму «Без свидетелей».
Также Михалков подтвердил, что Ефремов обратился к нему за помощью и будет работать в его театре.
«Я посчитал, что, наверное, у него достаточно было времени, чтобы переосмыслить свою жизнь, поэтому я старался помочь ему», - заключил режиссёр.
Ранее режиссёр Сергей Кальварский заявил, что Ефремов сыграет главную роль в его сериале-антиутопии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru