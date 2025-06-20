РФ и Украина в очередной раз обменялись пленными

Уточняется, что подконтрольной Украине территории была возвращена группа российских военнослужащих, взамен Киеву была передана группа военнопленных украинских солдат.

В ведомстве указали, что сначала российских военных доставят в Белоруссию, откуда они вылетят в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию.

Ранее в Минобороны РФ выразили готовность передать Украине ещё 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ, сообщает «Свободная пресса».