Россиян предупредили о штрафах зв ввоз в страну сувенирных кораллов

По его словам, они относятся к объектам животного мира и охраняются международными соглашениями, даже в случае, если были просто подобраны на берегу.

«Незаконное перемещение таких объектов даже в незначительном количестве и без признаков коммерческой цели - это административное правонарушение... Штраф для граждан - до пяти тысяч рублей, с конфискацией или без», — отметил Русяев.

Юрист добавил, что незнание этого закона не освободит туриста от ответственности.

Ранее в отношении туриста, пытавшегося вывезти в Китай корни женьшеня, возбудили уголовное дело, сообщает RT.

