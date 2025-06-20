Россиян предупредили о штрафах зв ввоз в страну сувенирных кораллов

Для ввоза в Россию сувенирных кораллов и морских ракушек требуется специальной разрешение. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

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По его словам, они относятся к объектам животного мира и охраняются международными соглашениями, даже в случае, если были просто подобраны на берегу.

«Незаконное перемещение таких объектов даже в незначительном количестве и без признаков коммерческой цели - это административное правонарушение... Штраф для граждан - до пяти тысяч рублей, с конфискацией или без», — отметил Русяев.

Юрист добавил, что незнание этого закона не освободит туриста от ответственности.

Ранее в отношении туриста, пытавшегося вывезти в Китай корни женьшеня, возбудили уголовное дело, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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