Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

В компании заявили, что Безель внёс огромный вклад в российскую науку и обороноспособность страны, а как преподаватель «вырастил целое поколение неординарно мыслящих учёных».

«Будучи глубоким, думающим человеком, он оставил богатое творческое наследие – множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что целый ряд разработанных Безелем систем до сих пор помогают обеспечивать противовоздушную оборону РФ.

Ранее в возрасте 97 лет умер легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич, сообщает RT.