Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель
Академик Яков Безель, который является генеральным конструктором системы ПВО Москвы, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
В компании заявили, что Безель внёс огромный вклад в российскую науку и обороноспособность страны, а как преподаватель «вырастил целое поколение неординарно мыслящих учёных».
«Будучи глубоким, думающим человеком, он оставил богатое творческое наследие – множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что целый ряд разработанных Безелем систем до сих пор помогают обеспечивать противовоздушную оборону РФ.
Ранее в возрасте 97 лет умер легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru