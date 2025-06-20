ВС России освободили Московку в Харьковской области

Армия России установила контроль над селом Московка в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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«Освобожден населенный пункт Московка Харьковской области», - говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что село было взято под контроль благодаря активным действиям сил группировки войск «Запад».

Ранее российские военные освободили населенный пункт Долгенькое под Харьковом, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ХарьковСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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