СМИ: Под днищем вертолета Ми-17 в Казани нашли бомбу

Сумка с пластиковым контейнером и проводами быыла обнаружена на Казанском вертолётном заводе под днищем вертолёта Ми-17. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства рассказал, что от найденной сумки провода тянулись ещё к двум, которые находились в кустах. В итоге все опасные находки были уничтожены.

«Предполагаемый злоумышленник в ходе проведенного поиска был найден мёртвым. Возбуждено уголовное дело», - заключил источник.

В Москве за день обнаружили два автомобиля с подозрительными предметами под днищем, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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