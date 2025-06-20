СМИ: Под днищем вертолета Ми-17 в Казани нашли бомбу
Сумка с пластиковым контейнером и проводами быыла обнаружена на Казанском вертолётном заводе под днищем вертолёта Ми-17. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что от найденной сумки провода тянулись ещё к двум, которые находились в кустах. В итоге все опасные находки были уничтожены.
«Предполагаемый злоумышленник в ходе проведенного поиска был найден мёртвым. Возбуждено уголовное дело», - заключил источник.
В Москве за день обнаружили два автомобиля с подозрительными предметами под днищем, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru