Иран подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле

По его словам, здание Microsoft было уничтожено лишь одной ракетой за сотрудничество американской компании с Израилем.

«За любое пособничество предусмотрено наказание», - подчеркнул Таджик.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что иранская ракета упала около офиса корпорации Microsoft в городе Беэр-Шева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».