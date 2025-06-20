Иран подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле

Иран действительно нанёс удар по офису компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Об этом со ссылкой на официального представителя иранской операции «Правдивое обещание 3» Имана Таджика сообщает агентства IRNA.

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По его словам, здание Microsoft было уничтожено лишь одной ракетой за сотрудничество американской компании с Израилем.

«За любое пособничество предусмотрено наказание», - подчеркнул Таджик.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что иранская ракета упала около офиса корпорации Microsoft в городе Беэр-Шева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:Ракетный УдарИзраильИран

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