Иран подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле
Иран действительно нанёс удар по офису компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Об этом со ссылкой на официального представителя иранской операции «Правдивое обещание 3» Имана Таджика сообщает агентства IRNA.
По его словам, здание Microsoft было уничтожено лишь одной ракетой за сотрудничество американской компании с Израилем.
«За любое пособничество предусмотрено наказание», - подчеркнул Таджик.
Ранее газета Times of Israel сообщила, что иранская ракета упала около офиса корпорации Microsoft в городе Беэр-Шева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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