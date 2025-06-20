«Ветераны России» предложили изучать в школах ключевые операции СВО

По его словам, соответствующие обращения уже направлены в Минпросвещения РФ, а также по линии Госдумы и администрации президента РФ.

Резяпов указал, что в ходе народного опроса, в котором приняли участие 295 тысяч человек, были определены пять операций для включения в учебники: в Судже, в Мариуполе, в Артёмовске, в Авдеевке и в Торецке.

«Я считаю, что эти события должны занять достойное место в учебниках по истории наряду с великими сражениями Великой Отечественной войны», - заключил он.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ввести в гимназиях с углубленным изучением литературы и истории факультативное преподавание церковнославянского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

