«Ветераны России» предложили изучать в школах ключевые операции СВО
Информации о ключевых операциях СВО следует включить в учебники по истории для 10 и 11 классов. Об этом NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
По его словам, соответствующие обращения уже направлены в Минпросвещения РФ, а также по линии Госдумы и администрации президента РФ.
Резяпов указал, что в ходе народного опроса, в котором приняли участие 295 тысяч человек, были определены пять операций для включения в учебники: в Судже, в Мариуполе, в Артёмовске, в Авдеевке и в Торецке.
«Я считаю, что эти события должны занять достойное место в учебниках по истории наряду с великими сражениями Великой Отечественной войны», - заключил он.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ввести в гимназиях с углубленным изучением литературы и истории факультативное преподавание церковнославянского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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