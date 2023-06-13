Путин допустил выход России из зерновой сделки

Россия думает над выходом из зерновой сделки. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник, 13 июня.

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«Эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», - сказал глава государства.

Он отметил, что Россия готова бесплатно поставлять зерно в беднейшие страны. Вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских государств, сообщил Путин.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин 5 июня заявил, что Москва не видит перспектив для продления зерновой сделки. По словам дипломата, проблемы в реализации соглашения до сих пор не решены, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: marinetraffic.com
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