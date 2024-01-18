В Верховной раде обвинили Зеленского в наглом разворовывании госбюджета

«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?», — задался вопросом народный избранник.

Как указал парламентарий, с 2012 года президент и его приближенные смогли вывести на офшоры около 40 млн долларов от олигарха Игоря Коломойского. В 2014 году будущий украинский лидер не платил налоги, но «тянул» средства из бюджета страны и покупал себе недвижимость в Европе.

Ранее стало известно, что Зеленский купил бывшую виллу Йозефа Геббельса в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

