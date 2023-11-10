Дефицит внешней торговли Украины за год увеличился в три раза
За девять месяцев 2023 года дефицит внешней торговли Украины увеличился в три раза, сообщила республиканская Государственная таможенная служба.
В январе-октябре общая стоимость ввезенных на Украину товаров составила $52,2 миллиарда. Объем экспорта - $29,8 миллиарда.
По итогам девяти месяцев дефицит внешней торговли превысил $22 миллиарда. За аналогичный период 2022 года показатель составлял $7,2 миллиарда.
За последний год число долларовых миллиардеров на Украине сократилось с девяти до двух, пишет издание NV. В списке остались Ринат Ахметов с состоянием в $6,59 миллиарда и Виктор Пинчук с $1,72 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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