Дефицит внешней торговли Украины за год увеличился в три раза

В январе-октябре общая стоимость ввезенных на Украину товаров составила $52,2 миллиарда. Объем экспорта - $29,8 миллиарда.

По итогам девяти месяцев дефицит внешней торговли превысил $22 миллиарда. За аналогичный период 2022 года показатель составлял $7,2 миллиарда.

За последний год число долларовых миллиардеров на Украине сократилось с девяти до двух, пишет издание NV. В списке остались Ринат Ахметов с состоянием в $6,59 миллиарда и Виктор Пинчук с $1,72 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

