В офисе Зеленского понадеялись получить от МВФ еще миллиард долларов

Украина надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще около миллиарда долларов до конца 2023 года. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

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Он напомнил, что программа поддержки Украины рассчитана на четыре года. Устенко отметил, что часть средств Киев получил сразу.

«Сейчас еще около миллиарда долларов до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ», - добавил советник Зеленского.

В 2023 году дефицит государственного бюджета Украины составит около $40 миллиардов, уточнил он.

Зеленский ранее пригласил Всемирный банк возобновить работу на Украине. По его словам, Киев заинтересован в преодолении коррупции и снижении оборота наличных денег в стране, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:МВФВладимир ЗеленскийУкраина

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