В офисе Зеленского понадеялись получить от МВФ еще миллиард долларов

Он напомнил, что программа поддержки Украины рассчитана на четыре года. Устенко отметил, что часть средств Киев получил сразу.

«Сейчас еще около миллиарда долларов до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ», - добавил советник Зеленского.

В 2023 году дефицит государственного бюджета Украины составит около $40 миллиардов, уточнил он.

Зеленский ранее пригласил Всемирный банк возобновить работу на Украине. По его словам, Киев заинтересован в преодолении коррупции и снижении оборота наличных денег в стране, передает «Радиоточка НСН».

