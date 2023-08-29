Defense News: ЦРУ усомнилось в способности ВСУ прорвать оборону России
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США скептически оценивает возможности украинской армии добиться прорыва через российскую линию обороны, пишет обозреватель Дэниел Депетрис в статье на портале Defense News.
«Стремления Зеленского сталкиваются с суровой реальностью», - констатировал журналист.
Он отметил, что Россия создала мощную оборону из трех уровней. Разведывательное сообщество США скептически оценивает способность украинских сил справиться с этой задачей, добавил автор.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во вторник сообщил, что подразделения ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на ореховском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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