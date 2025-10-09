Помощница Шуфутинского опровергла данные о его госпитализации
9 октября 202511:33
Сообщения о госпитализации певца Михаила Шуфутинского не соответствуют действительности. Об этом заявила PR-директор артиста Татьяна в беседе с РИА Новости.
«Это все фейки, вчера сольный концерт и сегодня», - отметила собеседница агентства.
Как уточнила директор, накануне Шуфутинский выступил в Екатеринбурге и теперь планирует дать концерт в Челябинске.
Ранее СМИ сообщили, что Михаила Шуфутинского якобы госпитализировали и экстренно прооперировали из-за подозрения на онкологическое заболевание.
