ФАС разработает к 2028 году антимонопольное регулирование маркетплейсов
Федеральная антимонопольная служба к началу 2028 года разработает законопроекты по антимонопольному регулированию работы маркетплейсов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
«ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов», - указали в кабмине.
Меры предусмотрены Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, который предполагает создание портала с данными о спросе и предложениях, связанными с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. ФАС и Минцифры подготовят предложения по созданию такого ресурса к декабрю 2027 года.
Ранее в России предложили ввести налог на добавленную стоимость для зарубежных товаров на маркетплейсах, который составит 5% в 2027 году и увеличится до 20% к 2030-му, напоминает РЕН ТВ.
