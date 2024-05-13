Лавров: Швейцария уже не годится для переговоров по Украине

По его словам, если ранее Швейцария действительно была нейтральной страной, то в настоящее время она «однозначно встала на сторону Украины».

Он также указал, что конференция по Украине, которую планируется провести в 15-16 июня, «сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России».

«Она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского, но при этом игнорирует другие имевшиеся инициативы, в том числе Китая», - заключил Лавров.

Ранее Лавров, комментируя телеканалу АТВ возможность переговоров между Западом, Киевом и Москвой, заявил, что «пока разговаривать не с кем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

