Лавров: Швейцария уже не годится для переговоров по Украине

Швейцария уже не годится для проведения мирных переговоров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, если ранее Швейцария действительно была нейтральной страной, то в настоящее время она «однозначно встала на сторону Украины».

Он также указал, что конференция по Украине, которую планируется провести в 15-16 июня, «сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России».

«Она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского, но при этом игнорирует другие имевшиеся инициативы, в том числе Китая», - заключил Лавров.

Ранее Лавров, комментируя телеканалу АТВ возможность переговоров между Западом, Киевом и Москвой, заявил, что «пока разговаривать не с кем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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