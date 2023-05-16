CNN сообщил о повреждении системы Patriot при ракетном ударе по Украине
Одна из поставленных Киеву американских систем противовоздушной обороны Patriot повреждена в ходе ракетного удара российской армии, передает CNN со ссылкой на представителя администрации США.
По информации CNN, система «была повреждена, но не уничтожена». США оценивают ущерб и возможность ремонта зенитно-ракетного комплекса.
О месте дислокации установки не сообщается.
Издание Military Watch Magazine ранее сообщило, что Россия выявила слабые места американских ракетных комплексов HIMARS. Журналисты отметили, что используемая ВСУ реактивная установка теряет эффективность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru