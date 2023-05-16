Российский комплекс «Кинжал» уничтожил переданный Украине ЗРК Patriot

Российская армия ночью 16 мая нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что одной из уничтоженных целей был находящийся в Киеве зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», -указали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ЗРК Patriot не мог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», так как не способен перехватывать цели на такой скорости, сообщает RT.

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ФОТО: vk.com
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