Российский комплекс «Кинжал» уничтожил переданный Украине ЗРК Patriot

В сообщении говорится, что одной из уничтоженных целей был находящийся в Киеве зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», -указали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ЗРК Patriot не мог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», так как не способен перехватывать цели на такой скорости, сообщает RT.

