CNN: эффективность установок HIMARS на Украине снизилась

Американские реактивные установки HIMARS теряют эффективность из-за действий России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Российские средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области

По данным телеканала, российские войска блокируют HIMARS с помощью электронных глушителей. Это сбивает систему наведения ракет, уточнил источник.

Отмечается, что американским специалистам приходится искать способы настроить программное обеспечение, чтобы противодействовать помехам.

Ранее сообщалось о массированном пуске ракет по Украине. По данным Telegram-канала «Военная хроника», российские силы ударили по подконтрольной Киеву части Запорожской области, Херсону, Николаеву и Одессе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры