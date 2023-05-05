CNN: эффективность установок HIMARS на Украине снизилась

По данным телеканала, российские войска блокируют HIMARS с помощью электронных глушителей. Это сбивает систему наведения ракет, уточнил источник.

Отмечается, что американским специалистам приходится искать способы настроить программное обеспечение, чтобы противодействовать помехам.

Ранее сообщалось о массированном пуске ракет по Украине. По данным Telegram-канала «Военная хроника», российские силы ударили по подконтрольной Киеву части Запорожской области, Херсону, Николаеву и Одессе, передает «Радиоточка НСН».

