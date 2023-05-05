CNN: эффективность установок HIMARS на Украине снизилась
Американские реактивные установки HIMARS теряют эффективность из-за действий России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, российские войска блокируют HIMARS с помощью электронных глушителей. Это сбивает систему наведения ракет, уточнил источник.
Отмечается, что американским специалистам приходится искать способы настроить программное обеспечение, чтобы противодействовать помехам.
Ранее сообщалось о массированном пуске ракет по Украине. По данным Telegram-канала «Военная хроника», российские силы ударили по подконтрольной Киеву части Запорожской области, Херсону, Николаеву и Одессе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Алаудинов заявил, что у «Ахмата» хватит боеприпасов для наступления
- CNN: эффективность установок HIMARS на Украине снизилась
- Задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске до 170 метров
- Турция закрыла воздушное пространство для самолета Пашиняна
- Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне СВО
- Чавушоглу: без заключения зерновой сделки цены на продукты в мире вырастут
- Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца 2023 года
- Израиль пожелал наладить отношения с Саудовской Аравией при поддержке США
- Скончался 31-летний российский бобслеист Зайцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru