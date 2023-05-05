Российские средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области
Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также за сутки были перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов.
Помимо этого, на Купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск уничтожили восемь автомобилей, САУ «Акация», одну артиллерийскую систему М777 производства США. На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесено уничтожены боевая бронированная машина, один пикап и гаубицы Д-20 и Д-30.
«В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады теробороны, в районе населенного пункта Петровское ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ, в районах Краматорска и Авдеевки - два склада боеприпасов 54-й и 110-й мехбригад», - отметили в военном ведомстве.
Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила один танк, пять автомобилей, гаубицу Д-30, артиллерийскую систему М777, на Херсонском направлении - пятнадцать боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30. Всего за прошедшие сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.
Ранее в Минобороны заявили, что отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников перешли в наступление в Артёмовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Больной лейкемией Берлускони вернулся к работе
- В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
- На Украине заявили о недовольстве ВСУ Зеленским
- В ВОЗ отменили статус глобальной пандемии COVID-19
- Шойгу поставил задачу контролировать поставки вооружения группировкам в зону СВО
- Санду выразила надежду, что Молдавия вступит в ЕС и вернет Приднестровье
- Песков: в Кремле не будет традиционного приема на День Победы
- Врач назвал способы защититься от аллергии без лекарств
- СМИ: Неопознанный беспилотник попытался атаковать самолет в «Шереметьево»
- Nintendo продолжит работать в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru