Российские средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области

В сообщении говорится, что также за сутки были перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, на Купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск уничтожили восемь автомобилей, САУ «Акация», одну артиллерийскую систему М777 производства США. На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесено уничтожены боевая бронированная машина, один пикап и гаубицы Д-20 и Д-30.

«В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады теробороны, в районе населенного пункта Петровское ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ, в районах Краматорска и Авдеевки - два склада боеприпасов 54-й и 110-й мехбригад», - отметили в военном ведомстве.

Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила один танк, пять автомобилей, гаубицу Д-30, артиллерийскую систему М777, на Херсонском направлении - пятнадцать боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30. Всего за прошедшие сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Ранее в Минобороны заявили, что отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников перешли в наступление в Артёмовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

