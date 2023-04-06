Пригожин допустил появление в Европе пунктов набора в ЧВК «Вагнер»

Журналисты поинтересовались у предпринимателя, куда отправятся набранные в российских регионах добровольцы. Раскрывать информацию Пригожин не стал.

«ЧВК «Вагнер» открыла центры в разных городах России, в том числе мобильные пункты, которые ездят и по мелким деревням. Я думаю, что эти мобильные пункты скоро доберутся и до европейской территории земного шара», - заявил предприниматель.

Пригожин ранее сообщил о водружении флага России над зданием администрации Артемовска (Бахмут). Он отметил, что город «юридически взят», пишет «Радиоточка НСН».

