Пригожин допустил появление в Европе пунктов набора в ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о пунктах набора добровольцев в группу. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram.
Журналисты поинтересовались у предпринимателя, куда отправятся набранные в российских регионах добровольцы. Раскрывать информацию Пригожин не стал.
«ЧВК «Вагнер» открыла центры в разных городах России, в том числе мобильные пункты, которые ездят и по мелким деревням. Я думаю, что эти мобильные пункты скоро доберутся и до европейской территории земного шара», - заявил предприниматель.
Пригожин ранее сообщил о водружении флага России над зданием администрации Артемовска (Бахмут). Он отметил, что город «юридически взят», пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru