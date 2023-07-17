«Что там искать?»: Рогов назвал лишней проверку грузов на въезде в новые регионы
На въезде в новые регионы из Крыма и Ростовской области достаточно паспортного контроля, а вот проверку машин из зоны СВО надо оставить, сказал в эфире НСН Владимир Рогов.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН предложил отменить проверку грузов на въезде с территории Большой России в новые регионы.
В результате атаки надводных беспилотников в ночь на 17 июля был частично поврежден Крымский мост. Глава Крыма попросил местных жителей выбирать альтернативные маршруты через новые регионы России.
«Дорога в Крым была для наших регионов, Запорожской и Херсонской областей "дорогой жизни". Именно через Крым к нам поступали и продукты питания, и лекарства, и остальное жизненно необходимое для мирного населения. Теперь ситуация меняется, грузовой транспорт в Крым пойдет через нас, также как и легковой. Мы со своей стороны постараемся пропускать весь этот поток транспорта максимально быстро, но здесь в очередной раз встает проблема пропускных пунктов, именно они являются точками затора и возникновения пробок. На мой взгляд, уже давно пора отказаться от практики тотальной проверки и поиска непонятно чего в грузах, идущих из Крыма или Большой России в новые регионы», - сказал Рогов.
По его мнению, на въезде в новые регионы достаточно проверки документов, при этом транспорт, идущий в РФ из зоны СВО, нужно проверять обязательно.
«Что там пытаются найти, что запрещенное там могут везти и почему это "запрещенное" не было раньше задержано в том же Крыму или Ростовской области? Эта проверка, мягко говоря, излишняя, и об этом не раз поднимался вопрос. Помимо проверки документов больше ничего делать не надо, это ускорит прохождение пропускных пунктов, а высвободившаяся часть сотрудников сможет быстрее помогать проверять транспорт, выходящий из зоны СВО. Здесь, безусловно, проверка нужна. Здесь всякое может быть: и оружие, и боеприпасы, и проникновение каких-то элементов, в том числе террористических. Здесь логика понятна, но на въезд из Ростова и Крыма точно проверку грузов нужно убирать, причем в срочном порядке. Это явно ускорит движение транспорта», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Владимир Рогов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал безопасными «альтернативные маршруты» в Крым через новые регионы. При этом он призвал граждан не паниковать, заверив, что линия фронта «держится нормально».
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